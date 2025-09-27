Taranto | Internati Oggi presentazione
Di seguito il comunicato: Si terrà sabato 27 settembre – ore 17:30 presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città, Piazza Municipio a Taranto, la presentazione del libro storico ‘INTERNATI, Il violino di Dachau – La lunga marcia per Mauthausen’ della scrittrice ricercatrice storica Silvia QUERO, novità editoriale pubblicato da Edit@ Casa Editrice nella Collana ‘Storia & Storie d’Italia’ curata dall’Editore Domenico SELLITTI. Due storie vere, ricostruite grazie al supporto degli eredi, Giovanna Facilla e Francesco Bardarè, e del fotografo Max Perrini. All’incontro, patrocinato dalla Amministrazione Comununale di Taranto, interverranno: Valentina CASTELLANETA – Giornalista; Antonio SCIALPI – Storico; Silvia QUERO – Autore; Domenico SELLITTI – Editore Edit@. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: taranto - internati
L’impianto di Taranto, il più grande d’Europa, potrebbe restare senza acquirenti, dopo il ritiro del consorzio azero, seguito dall’indiana Jindal Steel International. Un altro fondo è ancora in bilico. I requisiti imposti dalla gara e il pericolo che vada deserta - facebook.com Vai su Facebook
Taranto: “Internati” Oggi presentazione - Si terrà sabato 27 settembre – ore 17:30 presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città, Piazza Municipio a Taranto, la presentazione del libro storico ‘INTERNATI, Il violino di Dachau – La lunga ... Da noinotizie.it