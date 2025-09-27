Di seguito la comunicazione Usb Taranto: Oggi saremo a Grottaglie per partecipare alla manifestazione indetta dal coordinamento per la Palestina. L’ attracco della nave SEASALVIA nel porto di Taranto avvenuto nella notte di ieri per portare a termine il carico di greggio destinato ad Israele è l’ennesimo atto di violenza contro il popolo palestinese che non possiamo accettare e costituisce un elemento che pensiamo debba essere affrontato dalla piazza di Grottaglie, per condividere modalità e forme della nostra opposizione. Il nostro intento è il blocco di ogni attività delle della Raffineria Eni di Taranto fino a quando non verranno fermate le operazioni di carico del greggio e la nave non lascerà il porto VUOTA. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto: “blocco di ogni attività della raffineria Eni”, la nave deve lasciare il porto “vuota” Petroliera per il carburante all'aviazione militare israeliana, il presidio Usb