Taranto | blocco di ogni attività della raffineria Eni la nave deve lasciare il porto vuota Petroliera per il carburante all' aviazione militare israeliana il presidio Usb
Di seguito la comunicazione Usb Taranto: Oggi saremo a Grottaglie per partecipare alla manifestazione indetta dal coordinamento per la Palestina. L’ attracco della nave SEASALVIA nel porto di Taranto avvenuto nella notte di ieri per portare a termine il carico di greggio destinato ad Israele è l’ennesimo atto di violenza contro il popolo palestinese che non possiamo accettare e costituisce un elemento che pensiamo debba essere affrontato dalla piazza di Grottaglie, per condividere modalità e forme della nostra opposizione. Il nostro intento è il blocco di ogni attività delle della Raffineria Eni di Taranto fino a quando non verranno fermate le operazioni di carico del greggio e la nave non lascerà il porto VUOTA. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
