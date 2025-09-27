Taranto | blocco di ogni attività della raffineria Eni la nave deve lasciare il porto vuota Petroliera per il carburante all' aviazione militare israeliana il presidio e l' intento Usb Aggredito dirigente sindacale

Arrivata ieri sera, la nave Seasalvia è nel porto di Taranto. La nave sta caricando petrolio greggio che, stando a informazioni risalenti a mercoledì, era destinato all’aviazione militare israeliana. Il primo tentativo di arrivare risale a mercoledì sera ma la protesta indetta da Usb e Cobas aveva consentito di ricacciare indietro la petroliera maltese al servizio, nella circostanza, di Israele. La repentina risalita del golfo di Taranto ieri, fino all’arrivo allo scalo ionico, ha indotto il sindacato Usb a indire immediatamente un nuovo presidio all’altezza del varco est del porto. Presidio andato avanti fino a notte. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

