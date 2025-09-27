È il porto di Tangeri, affacciato sullo Stretto di Gibilterra, il simbolo più evidente della trasformazione industriale del Marocco. Il Tangeri Med, situato in realtà a 45 km dalla città di cui porta il nome, e in pochi anni è passato dall’essere una piattaforma regionale a un nodo globale delle catene di fornitura, capace di movimentare milioni di container e veicoli destinati a 180 destinazioni nel mondo. Grazie alla sua posizione strategica, come porta d’ingresso al continente africano e al tempo stesso vicinissima all’Europa, ha reso il Paese una calamita per gli investimenti esteri: circa 40 miliardi di dollari di investimenti in impianti nuovi di zecca dal 2020, che hanno alimentato la nascita di interi comparti industriali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Tangeri Med: il miracolo industriale del Marocco