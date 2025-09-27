Tangenti sul metrò | 4 condanne 7 assolti

Quattro condanne a pene che vanno da un anno e 300 euro di multa a 4 anni e 8 mesi e sette assoluzioni "per non aver commesso il fatto" a cui si aggiunge la dichiarazione di insussistenza degli illeciti amministrativi contestati a tre società, tra cui Siemens Mobility spa. Si è chiuso così, in primo grado a Milano, il processo per corruzione e turbativa d’asta relativo ai lavori di manutenzione ed innovazione delle linee della metropolitana milanese che risalgono al 2018 e 2019. I giudici della settima sezione penale del Tribunale, hanno inflitto 4 anni e 8 mesi di reclusione nei confronti di Gerardo Ferraioli, Giovanni Rizzi e 4 anni e 2 mesi a Carmine Rossin, tutti e tre ai tempi manager di Engineering Informatica spa, ai quali sono state applicate anche le pene accessorie di rito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

