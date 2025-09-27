Tale e Quale Show | standing ovation per Flavio Insinna che torna in Rai con Lucio Corsi Carmen Di Pietro surreale è Madonna Vince Tony Maiello-Sal Da Vinci

“ Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti, incorona per la prima puntata Tony Maiello, vincitore di Sanremo Giovani 2010 ed ex concorrente della seconda edizione di X Factor, nei panni di Sal Da Vinci alle prese con la hit “Rossetto e Cioccolato”. La prima puntata vince la serata del venerdì con 2.783.000 spettatori pari al 19.3% di share. Standing ovation per il ritorno in Rai di Flavio Insinna al debutto a “Tale e Quale Show”. Il pubblico lo accoglie con un fragoroso applauso, trasformandolo in un caloroso ‘bentornato’ dopo lo strappo con l’azienda del 2023. Il conduttore e attore si è cimentato con Lucio Corsi sulle note di “Volevo essere un duro”, accompagnato da Gabriele Cirilli nei panni di Luciano Pavarotti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tale e Quale Show: standing ovation per Flavio Insinna che torna in Rai con Lucio Corsi, Carmen Di Pietro surreale è Madonna. Vince Tony Maiello-Sal Da Vinci

In questa notizia si parla di: tale - show

TALE E QUALE SHOW: TUTTI I VIP PROVINATI E LA GIURIA DEL TALENT SHOW DI CARLO CONTI

Tale e quale show: chi si candida per il programma di carlo conti

TALE E QUALE SHOW: DA LA7 A RAI1 IL RITORNO DI UN NOTO CONDUTTORE NEL CAST?

Un gran lavoro per un risultato straordinario! Tony Maiello vince la prima puntata della nuova edizione di #taleequaleshow - X Vai su X

Antonella Fiordelisi protagonista a Tale e Quale Show su Rai 1, lo show condotto da Carlo Conti che appassiona milioni di spettatori! Un nuovo palco, nuove emozioni e tanta energia tutta made in Salerno! #AntonellaFiordelisi #TaleEQualeShow #RaiUno #C Vai su Facebook

Tale e Quale Show, standing ovation per Tony Maiello che imita Sal Da Vinci - Nella prima puntata del programma condotto da Carlo Conti, Tony Maiello mette d'accordo pubblico e giuria interpretando Sal Da Vinci ... Si legge su today.it

Tale e Quale Show 15, prima puntata: ecco chi ha vinto e con quale imitazione. L’esordio di Antonella Fiordelisi e Pamela Petrarolo - Per quanto riguarda i giudici, riconfermati anche quest’anno, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, elementi imprescindibili per l’eccellente riuscita di Tale e Quale Show e Alessia Marcuzzi alla ... Scrive isaechia.it