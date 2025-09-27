Tale e Quale Show è finalmente tornato e nella prima puntata ci ha già regalato non poche emozioni (e risate). Il programma si apre con un commovente omaggio a Pippo Baudo, il grande conduttore e pilastro della tv scomparso di recente, poi Carlo Conti svela la giuria e infine i concorrenti che si cimenteranno nelle imitazioni. Alessia Marcuzzi materna ed equilibrata – Voto: 8. Elegante, pacata e quasi materna con i concorrenti, Alessia Marcuzzi porta equilibrio nella giuria di Tale e Quale Show. La conduttrice è perfetta nel ruolo di giurata della trasmissione, svelando tutta la sua dolcezza. Soprattutto di fronte ai commenti taglienti di Cristiano Malgioglio che, rispettando il suo ruolo di giudice implacabile, non si lascia scappare critiche e stroncature nei confronti dei concorrenti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tale e Quale Show, le pagelle della prima puntata: Malgioglio spietato (9), Le Donatella sorprendono (7) e Insinna commuove (10)