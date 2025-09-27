Tale e quale show l’annuncio a fine a puntata | ecco chi ha vinto

News tv. – Il sipario si alza e subito Rai 1 si infiamma: la nuova stagione di Tale e Quale Show parte all’insegna dello spettacolo puro, con Carlo Conti in versione mattatore e una schiera di concorrenti pronti a tutto. Dieci volti noti, tra cui due coppie destinate a far parlare: Le Donatella e il duo comico formato da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. A giudicare, la solita giuria d’eccezione: Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e, solo per la prima serata, lo special guest Ubaldo Pantani. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

