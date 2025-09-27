Tale e quale show l’annuncio a fine a puntata | ecco chi ha vinto

Tvzap.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News tv. – Il sipario si alza e subito Rai 1 si infiamma: la nuova stagione di Tale e Quale Show parte all’insegna dello spettacolo puro, con Carlo Conti in versione mattatore e una schiera di concorrenti pronti a tutto. Dieci volti noti, tra cui due coppie destinate a far parlare: Le Donatella e il duo comico formato da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. A giudicare, la solita giuria d’eccezione: Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e, solo per la prima serata, lo special guest Ubaldo Pantani. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

tale e quale show l8217annuncio a fine a puntata ecco chi ha vinto

© Tvzap.it - “Tale e quale show”, l’annuncio a fine a puntata: ecco chi ha vinto

In questa notizia si parla di: tale - show

TALE E QUALE SHOW: TUTTI I VIP PROVINATI E LA GIURIA DEL TALENT SHOW DI CARLO CONTI

Tale e quale show: chi si candida per il programma di carlo conti

TALE E QUALE SHOW: DA LA7 A RAI1 IL RITORNO DI UN NOTO CONDUTTORE NEL CAST?

Tale e Quale Show 2024, stasera la finale: concorrenti, giuria, come si vota, tutto quello che c'è da sapere - Alla fine della serata sarà proclamato il vincitore o la vincitrice del varietà condotto da Carlo ... Scrive corriere.it

Tale e Quale Show, Nadia Rinaldi contro Conti? “Meritocrazia zero” - Nadia Rinaldi non ha preso bene l’esclusione da uno dei più seguiti programmi della televisione italiana. Riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Tale Show L8217annuncio Fine