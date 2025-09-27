Tale e Quale Show | la classifica della prima puntata come é andata

“Tale e Quale Show”: applausi e sorprese nella puntata di ieri sera. La classifica. Il venerdì sera di Rai 1 ha regalato al pubblico un’altra serata all’insegna della musica e delle trasformazioni: ieri è andata in onda una nuova puntata di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti che continua a macinare ascolti ed entusiasmo. Leggi anche Ballando con le Stelle: al via la nuova edizione La puntata si è aperta con energia e tanta curiosità per le esibizioni dei concorrenti, chiamati a sfidarsi in imitazioni sempre più complesse. Il livello quest’anno si conferma alto: voci potenti, look fedeli e performance capaci di strappare applausi non solo al pubblico in studio ma anche ai giurati. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “Tale e Quale Show”: la classifica della prima puntata, come é andata

In questa notizia si parla di: tale - show

TALE E QUALE SHOW: TUTTI I VIP PROVINATI E LA GIURIA DEL TALENT SHOW DI CARLO CONTI

Tale e quale show: chi si candida per il programma di carlo conti

TALE E QUALE SHOW: DA LA7 A RAI1 IL RITORNO DI UN NOTO CONDUTTORE NEL CAST?

Un gran lavoro per un risultato straordinario! Tony Maiello vince la prima puntata della nuova edizione di #taleequaleshow - X Vai su X

Antonella Fiordelisi protagonista a Tale e Quale Show su Rai 1, lo show condotto da Carlo Conti che appassiona milioni di spettatori! Un nuovo palco, nuove emozioni e tanta energia tutta made in Salerno! #AntonellaFiordelisi #TaleEQualeShow #RaiUno #C Vai su Facebook

Tale e Quale Show 2025, Tony Maiello è il vincitore della prima puntata: la classifica completa - Vincitore della prima puntata di Tale e Quale Show su Rai1 è stato Tony Maiello con la sua interpretazione di Sal Da Vinci ... Riporta fanpage.it

“Tale e Quale Show”: la classifica della prima puntata, come é andata - Il venerdì sera di Rai 1 ha regalato al pubblico un’altra serata all’insegna della musica e delle trasformazioni: ieri è andata in onda una nuova puntata di Tale e Quale Show, il varietà condotto da ... Si legge su 361magazine.com