Tale e Quale Show Carmen Di Pietro e Gabriele Cirilli sono la perfetta fotografia della crisi

Today.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A “Tale e quale” l’allarme è scattato appena è stato pronunciata una parola: ripetente. Un modo per annunciare che un protagonista dell’anno passato è stato confermato. Una sorta di ‘a grande richiesta’ che ‘a grande richiesta’ non è, perché il pubblico, in realtà, non ha invocato nulla.Quello. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tale - show

TALE E QUALE SHOW: TUTTI I VIP PROVINATI E LA GIURIA DEL TALENT SHOW DI CARLO CONTI

Tale e quale show: chi si candida per il programma di carlo conti

TALE E QUALE SHOW: DA LA7 A RAI1 IL RITORNO DI UN NOTO CONDUTTORE NEL CAST?

tale show carmen pietroCarmen Di Pietro imbarazzante a Tale e Quale Show 2025 - Il problema è chi pensa che uno scempio continuo del genere possa far ridere. Secondo quotidiano.net

tale show carmen pietroTale e Quale Show, le pagelle della prima puntata: Carmen Di Pietro ripetente (10), Antonella Fiordelisi non convince (5), Insinna-Cirilli sorprendono (9) - Al timone sempre Carlo Conti che accoglie i 12 concorrenti con la giuria composta da Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e ... Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Tale Show Carmen Pietro