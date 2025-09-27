Tale e Quale Show batte Tradimento Quarto Grado o Ore14 Sera? Chi vince il duello del crime

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 il debutto della nuova stagione di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti conquistare una media di 2.783.000 spettatori pari al 19.3% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie Tradimento sigla invece una media di 2.082.000 spettatori pari al 14.8%. Per quanto riguarda il duello del Crime, su Rai2, Ore14 Sera Speciale con Milo Infante sigla una media di 734.000 spettatori pari a uno share del 6.1%; su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero calamita invece una media di 967.000 spettatori pari al 7.6% di share, terzo programma più visto in prime time. 🔗 Leggi su Iltempo.it

