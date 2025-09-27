Tale e Quale Show 2025 replica su Rai Premium | quando rivedere le repliche in tv e in streaming

Spettacoloitaliano.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tale e Quale Show 2025 replica in tv e in streaming. Tale e Quale Show 2025 è tornato su Rai 1 con la sua 15ª edizione, condotta come sempre da Carlo Conti. La prima puntata è andata in onda venerdì 26 settembre alle 21:30, con un cast rinnovato e tante sorprese. I concorrenti di questa edizione sono Le Donatella (Giulia e Silvia Provvedi), Tony Maiello, Maryna (Marina Valdemoro Maino), Flavio Insinna & Gabriele Cirilli (in coppia fissa), Antonella Fiordelisi, Gianni Ippoliti, Samuele Cavallo, Carmen Di Pietro (ripetente), Pamela Petrarolo e Peppe Quintale. Ma quando rivedere Tale e Quale Show 2025 in replica su Rai Premium? Tale e Quale Show 2025 replica su Rai Premium: orario e giorno. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

