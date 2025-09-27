La 15ma edizione di Tale e Quale Show è partita su Rai 1 con il pilota automatico, condotta da Carlo Conti senza intoppi. Cristiano Malgioglio salva la giuria, ma la domanda è: perché Insinna in coppia con Cirilli? Quindici edizioni e sentirle tutte: Tale e Quale Show è cresciuto e s'è fatto grande. All'alba della sua quindicesima annata su Rai 1 però, invece di essere uno di quegli adolescenti rumorosi e disobbedienti, è perfettamente disciplinato. Papà Carlo Conti infatti lo ha rodato, cresciuto, ripulito da ogni incidente di percorso che potesse interferire con la legge sacra della scaletta, e gli ha concesso un'unica valvola di sfogo: Cristiano Malgioglio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tale e Quale Show 2025, pagelle della prima puntata: Flavio Insinna non si merita Cirilli, noi... la Di Pietro