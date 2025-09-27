Tale e Quale Show 2025 l’interpretazione più bella della prima puntata per i social è quella di Antonella Fiordelisi | VIDEO

Venerdì 26 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show 2025 con i social che hanno premiato Antonella Fiordelisi nei panni di Gaia. Il varietà di punta di Rai1, condotto da Carlo Conti, ha scelto un cast molto affiatato per questa 15esima edizione che vede anche due coppie gareggiare come unico concorrente. Vediamo insieme tutte le esibizioni. Tale e Quale show 2025, social impazziti per Antonella Fiordelisi che interpreta Gaia. Saranno sette gli appuntamenti con la nuova edizione di Tale e Quale Show 2025. Il programma, condotto da Carlo Conti (che verrà sostituito da Nicola Savino durante Sanremo), vede una giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e da una special guest che cambia ad ogni puntata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

