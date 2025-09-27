Tale e Quale Show 2025 il Sal Da Vinci di Tony Maiello vince la prima puntata

Esordio a Tale e Quale Show 2025 da incorniciare per Tony Maiello. Il cantante, ex vincitore tra i giovani di Sanremo, è riuscito a trionfare nel corso della prima puntata della quindicesima edizione del talent show condotto da Carlo Conti grazie all’imitazione di Sal Da Vinci. A tallonarlo, con un solo punto di distanza, Pamela Petrarolo, seconda grazie alla sua Noemi. Niente da fare per la ‘ripetente’ Carmen Di Pietro, ultima classificata in una disastrosa Madonna, insieme alla Lady Gaga di Maryna. Ecco il resoconto della serata. Le esibizioni della prima puntata. Salutato Ubaldo Pantani, quarto giurato speciale della prima puntata, Carlo Conti ci tiene a dedicare l’edizione dello show a Pippo Baudo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Tale e Quale Show 2025, il Sal Da Vinci di Tony Maiello vince la prima puntata

