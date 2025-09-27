Tale e Quale Show 2025 chi è il vincitore della prima puntata | la classifica aggiornata 26 settembre | VIDEO

Superguidatv.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima puntata della nuova edizione, la quindicesima, di Tale e Quale Show 2025, trasmessa venerdì 26 settembre. Il varietà è condotto da Carlo Conti, affiancato da una giuria composta da  Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Vediamo insieme chi ha vinto. Chi ha vinto la prima puntata di Tale e Quale Show 2025: Tony Maiello è il vincitore. Nella prima puntata di Tale e Quale Show 2025, andata in onda il 26 settembre, special guest è stato Ubaldo Pantani mentre Cristiano Malgioglio ha scelto un outfit particolare, quello della regina di Cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

