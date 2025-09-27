Tajani si difende | Critiche per i balli? Solo da chi fa tv a senso unico Battisti fa parte del pantheon di Forza Italia
“ Aver applaudito e ballato lì significava essere pienamente coinvolti nell’avventura ideale, culturale ed emozionale di Lucio Battisti e Mogol, quindi respingiamo le accuse al mittente”. Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, dal palco di ‘Libertà’, la festa del suo partito a Telese Terme (Benevento), rispondendo a “qualcuno” che “in televisione ieri sera ci ha attaccato per il concerto di Mogol”, organizzato nella prima serata della kermesse azzurra: “Evidentemente a loro ‘Il mio canto libero’ non piace, la libertà piace poco a certi signori che fanno tv a senso unico “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: tajani - difende
Dazi al 15%, Tajani difende Von der Leyen e ribatte a Bayrou: “Accordo fatto da tutta l’Ue, quindi anche la Francia”
Tajani difende gli extraprofitti delle banche: “Niente blitz o operazioni strane” – Video
«Un brutto episodio di censura che viola il principio della libertà di stampa»: Tajani difende Del Vecchio, la giornalista cacciata dalla Flotilla
Ilaria Salis: “Revoca dell’immunità? Scenario terrificante”. E Orban segue Trump: “Antifa organizzazione terroristica” . Tajani la difende: “Non mi risulta che lei sia una terrorista” - X Vai su X
Mentre il ministro Salvini difende l'operato disumano del Governo Netanyahu a Gaza in una squallida intervista alla tv israeliana e il ministro Tajani frena sul riconoscimento dello Stato di Palestina e sulle sanzioni europee, collocando ancora una volta l'Italia i - facebook.com Vai su Facebook
"Prezzolato dalla propaganda israeliana". I vergognosi insulti dei 5S a Tajani - Toni caldi durante l'informativa in Parlamento a seguito dell'attacco incomprensibile e istituzionalmente sgrammaticato portato da Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle, nei confronti ... Riporta ilgiornale.it
Tajani: 'Pronti a valutare le proposte Ue di sanzioni a Israele' - "Purtroppo al Senato un parlamentare parlando a nome dell'opposizione ha detto che io sono un influencer prezzolato da Israele, è un'accusa inaccettabile detta in diretta tv, prezzolato vuol dire ... Come scrive ansa.it