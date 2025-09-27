Tajani replica a Propaganda Live | Chi ci attacca non ama la libertà

Telese Terme (BN), 27 set. (askanews) - "Qualcuno in televisione ieri sera (26 settembre, ndr) ci ha attaccato per il concerto di Mogol. Evidentemente a loro 'Il mio canto libero' non piace, la libertà piace poco a certi signori che fanno tv a senso unico". Così il ministro degli Esteri e vice-premier di FI, Antonio Tajani, replica a chi lo ha criticato per il video pubblicato venerdì sui social in cui balla sulle note delle canzoni di Mogol e Battisti durante il concerto tributo organizzato da Forza Italia a Telese Terme (Bn) dove è in corso fino a domenica la festa del partito. "Noi rivendichiamo con orgoglio di aver organizzato il concerto di Mogol, perché non era un concerto per canzonette, era un concerto per rendere onore a Lucio Battisti che è parte del pantheon di FI", ha tuonato Tajani salendo a sorpresa sul palco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

