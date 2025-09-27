Tajani | non credo Italia obiettivo o che Putin voglia III guerra mondiale

Roma, 27 set. (askanews) – “Non credo che Putin voglia scatenare la terza guerra mondiale e non credo che l’Italia sia un obiettivo militare, in ogni caso la nostra difesa aerea è in grado di abbattere droni con intenzioni minacciose e anche la Nato è in grado di farlo”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in diretta a 4 di sera sy Rete4 ha risposto alla dichiarazione di Zelensky a proposito della possibilità che anche l’Italia diventi oggetto delle incursioni di droni russi come sta accendo in Polonia in queste ore. “Credo che Putin stia testando le reazioni dell’Occidente – ha aggiunto – ma dobbiamo avere i nervi saldi non avere reazioni spoporzionate, non commettere errori, dobbiamo lavorare per la pace, proteggendo il nostro spazio aereo, siamo in grado di farlo, perciò diciamo che servono più soldi per la sicurezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

