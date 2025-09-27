Tajani critiche per i balli? La replica | Tv a senso unico
"A proposito di valori, ho visto che ci stanno attaccando e quando ci attaccano vuol dire che siamo forti e stiamo crescendo": il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani lo ha detto dal palco di "Libertà", la festa del suo partito a Telese Terme (Benevento), a proposito delle critiche per i balli sulle note dei maggiori successi di Mogol e Battisti. "Noi non ci facciamo intimidire e andiamo avanti perché crediamo nelle nostre idee - ha proseguito il leader azzurro -. Qualcuno in televisione ieri sera ci ha attaccato per il concerto di Mogol. Evidentemente a loro 'Il mio canto libero' non piace perché la libertà piace poco a certi signori che fanno tv a senso unico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: tajani - critiche
Salvini contro Macron sull'Ucraina, critiche nel centrodestra: «La politica estera spetta alla premier e al ministro Tajani»
Salvini-Macron, critiche anche dal centrodestra: «Politica estera spetta a Meloni e Tajani»
Tajani: Da Trump critiche legittime e condivisibili. Errori Onu si possono correggere
Tajani balla i successi di Lucio Battisti a festa di Forza Italia, pioggia di critiche sul web - X Vai su X
Che vergogna, Tajani. È il leader di un partito che campa (anche) sulle immunità parlamentari. Ha votato (giustamente) contro la revoca della immunità alla Salis. Ora però, dopo le critiche di Salvini (capirai…) e gli striscioni contro di Casa Pound, Tajani se l’è - facebook.com Vai su Facebook
Tajani: “Critiche per balli a Telese Terme da chi fa tv a senso unico” - "Aver applaudito e ballato lì significava essere pienamente coinvolti nell'avventura ideale, culturale, emozionale di Lucio Battisti e ... Segnala lopinionista.it
Tajani si difende: “Critiche per i balli? Solo da chi fa tv a senso unico, Battisti fa parte del pantheon di Forza Italia” - "Aver applaudito e ballato lì significava essere pienamente coinvolti nell'avventura ideale, culturale ed emozionale di Lucio Battisti e Mogol" [Video] ... Si legge su ilfattoquotidiano.it