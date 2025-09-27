Tajani critiche per i balli? La replica | Tv a senso unico

Liberoquotidiano.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"A proposito di valori, ho visto che ci stanno attaccando e quando ci attaccano vuol dire che siamo forti e stiamo crescendo": il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani  lo ha detto dal palco di "Libertà", la festa del suo partito a Telese Terme (Benevento), a proposito delle critiche per i balli sulle note dei maggiori successi di Mogol e Battisti. "Noi non ci facciamo intimidire e andiamo avanti perché crediamo nelle nostre idee - ha proseguito il leader azzurro -. Qualcuno in televisione ieri sera ci ha attaccato per il concerto di Mogol. Evidentemente a loro 'Il mio canto libero' non piace perché la libertà piace poco a certi signori che fanno tv a senso unico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

tajani critiche per i balli la replica tv a senso unico

© Liberoquotidiano.it - Tajani, critiche per i balli? La replica: "Tv a senso unico"

In questa notizia si parla di: tajani - critiche

Salvini contro Macron sull'Ucraina, critiche nel centrodestra: «La politica estera spetta alla premier e al ministro Tajani»

Salvini-Macron, critiche anche dal centrodestra: «Politica estera spetta a Meloni e Tajani»

Tajani: Da Trump critiche legittime e condivisibili. Errori Onu si possono correggere

tajani critiche balli replicaTajani: “Critiche per balli a Telese Terme da chi fa tv a senso unico” - "Aver applaudito e ballato lì significava essere pienamente coinvolti nell'avventura ideale, culturale, emozionale di Lucio Battisti e ... Segnala lopinionista.it

Tajani si difende: “Critiche per i balli? Solo da chi fa tv a senso unico, Battisti fa parte del pantheon di Forza Italia” - "Aver applaudito e ballato lì significava essere pienamente coinvolti nell'avventura ideale, culturale ed emozionale di Lucio Battisti e Mogol" [Video] ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Tajani Critiche Balli Replica