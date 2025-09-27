Tajani critiche per i balli? La replica | Tv a senso unico

"A proposito di valori, ho visto che ci stanno attaccando e quando ci attaccano vuol dire che siamo forti e stiamo crescendo": il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani lo ha detto dal palco di "Libertà", la festa del suo partito a Telese Terme (Benevento), a proposito delle critiche per i balli sulle note dei maggiori successi di Mogol e Battisti. "Noi non ci facciamo intimidire e andiamo avanti perché crediamo nelle nostre idee - ha proseguito il leader azzurro -. Qualcuno in televisione ieri sera ci ha attaccato per il concerto di Mogol. Evidentemente a loro 'Il mio canto libero' non piace perché la libertà piace poco a certi signori che fanno tv a senso unico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

