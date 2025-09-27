Tajani canta Battisti e omaggia Mogol alla festa di Forza Italia
Le luci sul palco, la piazza gremita, il brusio di fine estate che si mescola con le note familiari di una canzone senza tempo. Antonio Tajani è a Telese Terme, in Campania, a "Libertà", la Festa di Forza Italia, tra la sua gente, a pochi passi dagli altoparlanti. Sorriso disteso e maglioncino informale di filo blu notte, inizia a cantare e a ballare “Un'avventura” di Lucio Battisti. Accenna prima qualche passo, poi supera di slancio i freni inibitori coinvolgendo i militanti azzurri. E lo fa con la disinvoltura di chi, per una sera, mette da parte i toni istituzionali per concedersi – e concedere – un momento di leggerezza autentica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Guerre, droni sugli aeroporti europei, Trentini detenuto in Venezuela, strage di palestinesi a Gaza, situazione drammatica sulla Flotilla attaccata, appello del Capo dello Stato e il ministro degli esteri che fa? Canta e balla! Tajani è davvero la vergogna dell’Itali - X Vai su X
No non è intelligenza artificiale. È il ministro degli Esteri Tajani. Stasera. Si occupa di Israele? Di Flottilla? Di Ucraina? Come no, certamente. Sta ballando le canzoni di Lucio Battisti . E la cosa allucinante è che il video se l’è postato lui sulla sua pagina social. Vai su Facebook
