Le luci sul palco, la piazza gremita, il brusio di fine estate che si mescola con le note familiari di una canzone senza tempo. Antonio Tajani è a Telese Terme, in Campania, a "Libertà", la Festa di Forza Italia, tra la sua gente, a pochi passi dagli altoparlanti. Sorriso disteso e maglioncino informale di filo blu notte, inizia a cantare e a ballare “Un'avventura” di Lucio Battisti. Accenna prima qualche passo, poi supera di slancio i freni inibitori coinvolgendo i militanti azzurri. E lo fa con la disinvoltura di chi, per una sera, mette da parte i toni istituzionali per concedersi – e concedere – un momento di leggerezza autentica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tajani canta Battisti e omaggia Mogol alla festa di Forza Italia