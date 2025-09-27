Tajani balla sulle note di Un' avventura è l' omaggio di FI a Mogol

Quotidiano.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Telese Terme (BN), 27 set. (askanews) - L'omaggio a Mogol, il concerto tributo a Lucio Battisti e un ballo scatenato sulle note di "Un'avventura". Si conclude così la prima giornata della festa di Forza Italia a Telese Terme (Bn) intitolata 'Libertà'. "Insieme a Mogol, ripercorrendo i suoi successi con Lucio Battisti, cantando alla Libertà", scrive il ministro degli Esteri e segretario del partito Antonio Tajani nella didascalia del video pubblicato sul suo profilo Instagram. Nelle riprese si vede Tajani sotto al palco con la ministra delle Riforme Elisabetta Casellati e altri esponenti azzurri ballare sulle note del brano dell'unico cantautore entrato nel nuovo pantheon del partito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

tajani balla sulle note di un avventura 232 l omaggio di fi a mogol

© Quotidiano.net - Tajani balla sulle note di "Un'avventura", è l'omaggio di FI a Mogol

In questa notizia si parla di: tajani - balla

Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, canta e balla sulle note di ‘Un’avventura’ di Lucio Battisti durante la festa di Forza Italia a Telese Terme. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tajani Balla Note Avventura