Tajani balla sulle note di Un' avventura è l' omaggio di FI a Mogol

Telese Terme (BN), 27 set. (askanews) - L'omaggio a Mogol, il concerto tributo a Lucio Battisti e un ballo scatenato sulle note di "Un'avventura". Si conclude così la prima giornata della festa di Forza Italia a Telese Terme (Bn) intitolata 'Libertà'. "Insieme a Mogol, ripercorrendo i suoi successi con Lucio Battisti, cantando alla Libertà", scrive il ministro degli Esteri e segretario del partito Antonio Tajani nella didascalia del video pubblicato sul suo profilo Instagram. Nelle riprese si vede Tajani sotto al palco con la ministra delle Riforme Elisabetta Casellati e altri esponenti azzurri ballare sulle note del brano dell'unico cantautore entrato nel nuovo pantheon del partito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani balla sulle note di "Un'avventura", è l'omaggio di FI a Mogol

E chissà che deve pensare la madre di Alberto Trentini, detenuto in un carcere dall'altra parte del mondo mentre guarda le immagini di Tajani che balla per festeggiare la libertà. Non conoscere vergogna e farlo sapere a tutti. - X Vai su X

No non è intelligenza artificiale. È il ministro degli Esteri Tajani. Stasera. Si occupa di Israele? Di Flottilla? Di Ucraina? Come no, certamente. Sta ballando le canzoni di Lucio Battisti . E la cosa allucinante è che il video se l’è postato lui sulla sua pagina social. Vai su Facebook

