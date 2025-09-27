tajani balla e canta sulle note di lucio battisti

Antonio Tajani si diverte alla festa di Forza Italia a Telese Terme, in provincia di Benevento. Il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio sui social ha pubblicato un video nel quale balla e canta sulle note delle canzoni di Lucio Battisti. Sul palco dell’evento di FI è salito anche il celebre paroliere Mogol. Nelle immagini, inoltre, si vedono il deputato Paolo Barelli e il senatore Claudio Lotito. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

