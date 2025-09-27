Tajani balla e canta sulle note di Lucio Battisti

Lapresse.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Tajani si diverte alla festa di Forza Italia a Telese Terme, in provincia di Benevento. Il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio sui social ha pubblicato un video nel quale balla e canta sulle note delle canzoni di Lucio Battisti. Sul palco dell’evento di FI è salito anche il celebre paroliere Mogol. Nelle immagini, inoltre, si vedono il deputato Paolo Barelli e il senatore Claudio Lotito. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

tajani balla e canta sulle note di lucio battisti

© Lapresse.it - Tajani balla e canta sulle note di Lucio Battisti

In questa notizia si parla di: tajani - balla

Tajani balla sulle note di "Un'avventura", è l'omaggio di FI a Mogol

Tajani balla e canta sulle note di Lucio Battisti - (LaPresse) Antonio Tajani si diverte alla festa di Forza Italia a Telese Terme, in provincia di Benevento. Da stream24.ilsole24ore.com

tajani balla canta noteLibertà, Tajani canta Battisti e omaggia Mogol alla festa di Forza Italia - Le luci sul palco, la piazza gremita, il brusio di fine estate che si mescola con le note familiari di una canzone senza tempo. Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Tajani Balla Canta Note