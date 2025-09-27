Tajani avverte la Flotilla partita da Creta | nessuna protezione in caso di attacco

I parlamentari e gli attivisti italiani a bordo della Global Sumud Flotilla hanno annunciato di essere ripartiti da Creta, ribadendo la determinazione a proseguire la missione verso Gaza. Dopo giorni di tensioni, accuse di sabotaggio e attacchi subiti dalle imbarcazioni, la delegazione ha smentito le notizie circolate in Italia secondo cui avrebbe deciso di interrompere la partecipazione. “La missione va avanti”, ha dichiarato l’europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi, sottolineando l’obiettivo primario: aprire un corridoio umanitario permanente verso la Striscia. La partenza da Creta e le ultime ore. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

