Tajani avverte la Flotilla partita da Creta | nessuna protezione in caso di attacco
I parlamentari e gli attivisti italiani a bordo della Global Sumud Flotilla hanno annunciato di essere ripartiti da Creta, ribadendo la determinazione a proseguire la missione verso Gaza. Dopo giorni di tensioni, accuse di sabotaggio e attacchi subiti dalle imbarcazioni, la delegazione ha smentito le notizie circolate in Italia secondo cui avrebbe deciso di interrompere la partecipazione. “La missione va avanti”, ha dichiarato l’europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi, sottolineando l’obiettivo primario: aprire un corridoio umanitario permanente verso la Striscia. La partenza da Creta e le ultime ore. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: tajani - avverte
Gaza, Tajani avverte Netanyahu: “Invasione della Striscia rischia di essere un Vietnam”
Flotilla, Tajani avverte: “Avranno assistenza diplomatica ma vanno a loro rischio e pericolo”. E la sinistra impazzisce
Francia riconosce la Palestina, Tajani avverte: Gaza senza Hamas
#Incoerenza La 'Flotilla' e la sinistra si agitano. Tajani avverte: “Avranno assistenza diplomatica ma vanno a loro rischio e pericolo”. E la sinistra impazzisce e pretende quasi che l'Italia mandi una scorta militare (non lo dice, ma lo pensa). Per far cosa? Opporsi - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Tajani avverte: “Avranno assistenza diplomatica ma vanno a loro rischio e pericolo”. E la sinistra impazzisce secoloditalia.it/2025/09/flotil… - X Vai su X
La Flotilla non si ferma. Unica destinazione: Gaza - Solo una decina di attivisti italiani scelgono di sbarcare, la maggior parte è rimasta ... Segnala huffingtonpost.it
Flotilla, scontro in mare e in Parlamento: Crosetto avverte, Schlein attacca Meloni - La tempesta politica dopo l’attacco in acque internazionali Il caso della Global Sumud Flotilla, partita con aiuti umanitari per Gaza, ha travolto l’Aula ... infodifesa.it scrive