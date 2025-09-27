Tajani arriva a Telese per la Festa di Forza Italia | foto e strette di mano con i sostenitori
Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, arriva alle Terme di Telese, in provincia di Benevento, per aprire la seconda giornata di lavori della Festa del partito “Libertà”. Tante le strette di mano e le foto con i sostenitori. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: tajani - arriva
Camera, Tajani arriva in ritardo e scherza: "Sono il ministro degli Esteri più sfigato della storia tra due guerre e i dazi" - VIDEO
La premier con Salvini, Tajani e Meloni il 10 ottobre. Il governatore candidato del centrosinistra: “Chiedo a tutti i leader nazionali della coalizione di venire quella sera”, il 9. E oggi in Toscana arriva Conte - facebook.com Vai su Facebook
Giuseppe Cruciani non ha dubbi: la violenza, oggi, arriva da sinistra. L'esternazione dopo il rafforzamento della scorta a Meloni, Salvini e Tajani - X Vai su X
Tajani arriva a Telese per la Festa di Forza Italia: foto e strette di mano con i sostenitori - (LaPresse) Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, arriva alle Terme di Telese, in provincia di Benevento, per aprire la ... Da stream24.ilsole24ore.com
Tajani balla i successi di Lucio Battisti a festa di Forza Italia, pioggia di critiche sul web - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel mirino degli odiatori del web per aver ballato durante la festa di Forza Italia a Telese Terme. Lo riporta tg.la7.it