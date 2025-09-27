Tajani a tutto campo | la sfida di FI ai centristi della sinistra VIDEO

AGI - "La sfida è quella di arrivare alle prossime elezioni politiche nel 2027 con una crescita dei consensi per occupare lo spazio politico del centro che la sinistra ha completamente abbandonato". Lo sottolinea il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, in un'intervista al direttore di Agi, Rita Lofano, alla vigilia della presentazione del nuovo " Manifesto della Libertà " a Telese Terme, per riaffermare, attualizzandoli, i contorni identitari del movimento lanciato da Silvio Berlusconi nel 1994. "Una volta c'era il centro sinistra - prosegue il ministro - ora c'è solo la sinistra. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tajani a tutto campo: la sfida di FI ai centristi della sinistra (VIDEO)

In questa notizia si parla di: tajani - tutto

Renzi disposto a tutto per la “tenda riformista”: apre a Calenda e Tajani

Tajani a Washington punta tutto su un patto transatlantico: “Un mercato comune senza barriere tra Usa, Ue, Canada e Messico”

Vendita sistemi d’arma italiani a Israele? Il ministro Tajani non risponde: “Ho già detto tutto”

Ci rendiamo conto che, con tutto quello che succede, Tajani, il vice presidente del Consiglio nonché Ministro degli esteri, va in TV ad attaccare un artista sol perché è più coraggioso di quanto dovrebbe essere lui? Ascoltate, persino i funzionari del Ministero s Vai su Facebook

L’Italia sul tetto del mondo per il secondo anno consecutivo. Le azzurre ottengono il sesto titolo della storia dominando le fortissime tenniste americane. Orgoglioso di voi e di tutto il movimento tennistico italiano. Complimenti ragazze! - X Vai su X

Tajani: Pronti a sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania - Ne stiamo parlando con i nostri interlocutori, in modo particolare con la Germania, e credo che ci sarà una posizione comune ... tg24.sky.it scrive

Tajani incontra a Roma il ministro palestinese Aghabekian: "Pronti ad accogliere altri bambini e studenti da Gaza" - "È molto importante oggi parlare con il ministro degli Affari Esteri dell'Autorità nazionale palestinese per spiegare cosa stiamo facendo per aiutare la popolazione civile che vive a Gaza". Lo riporta tgcom24.mediaset.it