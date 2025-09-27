Tajani a tutto campo | la sfida di FI ai centristi della sinistra VIDEO

Agi.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - "La sfida è quella di arrivare alle prossime elezioni politiche nel 2027 con una crescita dei consensi per occupare lo spazio politico del centro che la sinistra ha completamente abbandonato". Lo sottolinea il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, in un'intervista al direttore di Agi, Rita Lofano, alla vigilia della presentazione del nuovo " Manifesto della Libertà " a Telese Terme, per riaffermare, attualizzandoli, i contorni identitari del movimento lanciato da Silvio Berlusconi nel 1994.     "Una volta c'era il centro sinistra - prosegue il ministro - ora c'è solo la sinistra. 🔗 Leggi su Agi.it

