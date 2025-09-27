Taccuino elettorale | il giorno di Elly Schlein domani arriva Lupi Tutti gli eventi politici
In vista del prossimo appuntamento per il rinnovo del consiglio regionale e del governatore della Regione Toscana, sono previsti anche appuntamenti - aperti alla popolazione - organizzati da candidati e liste. Di seguito il calendario della campagna elettorale.Avs, evento sulle rinnovabili con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: taccuino - elettorale
Taccuino elettorale: assemblea di Arezzo 2020 e cena con Bignami
Taccuino elettorale: il confronto tra candidati e gli eventi politici in calendario
Taccuino elettorale: il confronto tra candidati e gli eventi politici in calendario
Oggi, 22 settembre alle ore 11.30 presso l’Hostellerie du Cheval Blanc di Aosta il vice Premier Matteo Salvini incontra i candidati della Lega Vallée d’Aoste. Scopri tutti gli appuntamenti del taccuino elettorale al link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Oggi, 22 settembre alle ore 11.30 presso l’Hostellerie du Cheval Blanc di Aosta il vice Premier Matteo Salvini incontra i candidati della Lega Vallée d’Aoste. Scopri tutti gli appuntamenti del taccuino elettorale al link nel primo commento - X Vai su X
Taccuino elettorale: fine settimana di eventi - Dalla segretaria del Pd Elly Schlein al massimo dirigente di Noi Moderati Maurizio Lupi, passando per molti altri eventi che mettono in primo piano i candidati alle regionali. Lo riporta teletruria.it
Taccuino elettorale: sicurezza in primo piano - L’episodio avvenuto nei giorni scorsi in via Veneto ha acceso il dibattito politico ad Arezzo e in Toscana sul tema della sicurezza e della gestione dell’immigrazione irregolare. Secondo teletruria.it