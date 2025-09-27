È forse il capo più democratico del guardaroba, quello che, senza troppi timori nell'affermarlo, siamo certi tutti possiedano nel proprio armadio, e il cui nome, capitanato da una grande «T», non è stato certo messo lì a caso. Un senso ce l'ha (anzi, forse più di uno). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - T-shirt: tutti ce l'hanno, ma perché si chiama così?