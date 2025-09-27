Swiped | la rivoluzione digitale è donna in un biopic ordinario – Recensione

Superguidatv.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esistono storie che, pur essendo profondamente personali, diventano lo specchio di un’intera epoca. Quella di Whitney Wolfe Herd, co-fondatrice di Tinder e poi creatrice dell’impero Bumble, ovvero l’app per incontri pensate per le donne, appartiene a questa categoria: una parabola di caduta e rinascita che si intreccia indissolubilmente con la rivoluzione digitale delle relazioni umane e con le battaglie del post #MeToo. La regista Rachel Lee Goldenberg affronta questa materia sulla carta incandescente con Swiped, un biopic che sceglie la strada della semplicità nel tentativo di evitare le facili agiografie, riuscendo parzialmente a restituire la complessità di un personaggio sicuramente non privo di spunti di interesse, tra ombre e luci. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

swiped la rivoluzione digitale 232 donna in un biopic ordinario 8211 recensione

© Superguidatv.it - Swiped: la rivoluzione digitale è donna in un biopic ordinario – Recensione

In questa notizia si parla di: swiped - rivoluzione

Swiped: il film che svela la rivoluzione del dating online su disney

swiped rivoluzione digitale 232Swiped: la rivoluzione digitale &#232; donna in un biopic ordinario – Recensione - Swiped: la rivoluzione digitale è donna in un biopic ordinario - Come scrive superguidatv.it

swiped rivoluzione digitale 232Swiped, Recensione: Lily James &#232; la fondatrice dell’app di incontri - Arriva su Disney+ Swiped, la storia di Whitney Wolfe, fondatrice di Tinder e Bumble, interpretata sul piccolo schermo da Lily James. Secondo hynerd.it

Cerca Video su questo argomento: Swiped Rivoluzione Digitale 232