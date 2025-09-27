Swiped | la rivoluzione digitale è donna in un biopic ordinario – Recensione
Esistono storie che, pur essendo profondamente personali, diventano lo specchio di un’intera epoca. Quella di Whitney Wolfe Herd, co-fondatrice di Tinder e poi creatrice dell’impero Bumble, ovvero l’app per incontri pensate per le donne, appartiene a questa categoria: una parabola di caduta e rinascita che si intreccia indissolubilmente con la rivoluzione digitale delle relazioni umane e con le battaglie del post #MeToo. La regista Rachel Lee Goldenberg affronta questa materia sulla carta incandescente con Swiped, un biopic che sceglie la strada della semplicità nel tentativo di evitare le facili agiografie, riuscendo parzialmente a restituire la complessità di un personaggio sicuramente non privo di spunti di interesse, tra ombre e luci. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
