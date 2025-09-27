Swap Party a Bologna | così diamo nuova vita alle cose che non usiamo più
Bologna, 26 settembre 2025 – Una festa per donare, scambiare e dare nuova vita alle cose che non usiamo più: dalle 14 alle 18, piazza Verdi si riempie per il primo evento Swap Party della campagna ‘Insieme’, promossa dal Comune e dal Gruppo Hera con partner l’Alma Mater. Nel cuore della zona universitaria, l’iniziativa intende sensibilizzare i cittadini e gli studenti sui temi della raccolta differenziata, della pulizia urbana e del riuso dei materiali. Come funziona l’evento. Dalle 14, le persone potranno scambiarsi oggetti senza usare soldi e denaro nel segno dell’economia circolare e dando nuova vita a cose che non vengono più utilizzate, evitando sprechi e favorendo la convivialità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: swap - party
LiberaLibri: lo swap party dedicato allo scambio di libri
Brescia, Festival del riuso: swap party, mercatino vintage e laboratori
Green economy e opportunità imprenditoriali per giovani: workshop sartoriale e swap party da Epyc
Swap party al Parco delle Stelle https://ift.tt/Q7gj4HN - X Vai su X
Stand, workshop, esposizioni artistiche e swap party: ecco il ricco programma Vai su Facebook
Swap Party a Bologna: così diamo nuova vita alle cose che non usiamo più - L’evento di Hera e Comune nel solco dell’economia circolare: dalle 14 alle 18 in piazza Verdi per scambiarsi oggetti senza usare soldi e denaro ... Riporta ilrestodelcarlino.it
Che fine fanno gli abiti usati?. Si scambiano allo ’swap party’ - Domani torna il ’Cambiogiro creva swap party’, alla sua terza edizione, nel centro civico Franzoni di Crevalcore. Come scrive ilrestodelcarlino.it