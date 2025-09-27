Swap Party a Bologna | così diamo nuova vita alle cose che non usiamo più

Bologna, 26 settembre 2025 – Una festa per donare, scambiare e dare nuova vita alle cose che non usiamo più: dalle 14 alle 18, piazza Verdi si riempie per il primo evento Swap Party della campagna ‘Insieme’, promossa dal Comune e dal Gruppo Hera con partner l’Alma Mater. Nel cuore della zona universitaria, l’iniziativa intende sensibilizzare i cittadini e gli studenti sui temi della raccolta differenziata, della pulizia urbana e del riuso dei materiali. Come funziona l’evento. Dalle 14, le persone potranno scambiarsi oggetti senza usare soldi e denaro nel segno dell’economia circolare e dando nuova vita a cose che non vengono più utilizzate, evitando sprechi e favorendo la convivialità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

