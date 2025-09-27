Sviene in gelateria dopo una forbiciata al petto Chiesta condanna per l’amico che lo aggredì

LORETO – Andavano a Porto Recanati, a prendere un gelato, quando all'interno del veicolo Fiat Doblò il passeggero sarebbe stato colpito con delle forbici al petto dall'autista dell'automobile. I due, amici di vecchia data, hanno poi continuato il viaggio fino alla cittadina di mare ma in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

