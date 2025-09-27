Svelata la candidatura a Capitale della cultura 2028 tra nuovi musei e grandi eventi | Piano strategico per 50 anni

Forlitoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svelato il dossier di candidatura di Forlì e Cesena a capitale italiana della cultura 2028. Con una serata al teatro Diego Fabbri, venerdì sera, sono stati forniti alla cittadinanza alcuni tratti della proposta di candidatura, che è stata spedita giovedì e che vedrà, come prossimo passaggio, il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: svelata - candidatura

Catania capitale cultura 2028, presentata ufficialmente la candidatura - La candidatura è stata presentata ufficialmente nella Sala Vaccarini delle Biblioteche Riunite Civica e Ursino Recupero. Come scrive blogsicilia.it

svelata candidatura capitale culturaFiesole, inviata al Ministero della Cultura la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028 - È stata la sindaca di Fiesole Cristina Scaletti ad inviare mercoledì 24 settembre al Ministero della Cultura il dossier di candidatura della città a Capitale italiana della Cultura 2028 (la scadenza ... Scrive 055firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Svelata Candidatura Capitale Cultura