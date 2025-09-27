Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa | da recitare il 27 di ogni mese
La supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa si recita il 27 novembre, giorno dell’anniversario della terza e più importante apparizione a Rue du Bac, il 27 di ogni mese e in ogni urgente necessità. L’orario indicato per la preghiera è alle 17, ma se non è possibile si può recitare in qualsiasi altro momento della. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa: da recitare il 27 di ogni mese
Festa della Madonna di Pompei 2025 Santuario della Madonna di Pompei-Vallarone ?Domenica 5 ottobre ?Ore 16:30 Preghiera del Santo Rosario e supplica alla Madonna ?Ore 17 Santa Messa solenne Il santuario rimarrà aperto tutto il pomeriggio per l - facebook.com Vai su Facebook
San Sebastiano al Vesuvio, arriva la statua della Madonna miracolosa - La Madonna miracolosa di don Placido, molto venerata a Napoli, arriverà al Santuario di San Sebastiano al Vesuvio sabato 27 settembre alle 19. Da ilmattino.it
Devozione: Castellammare, arriva la Madonna della Medaglia Miracolosa nella parrocchia di S. Antonio di Padova - Il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa arriva in Campania, in arcidiocesi di Sorrento- Si legge su agensir.it