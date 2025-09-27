Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa | da recitare il 27 di ogni mese

Lalucedimaria.it | 27 set 2025

La supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa si recita il 27 novembre, giorno dell’anniversario della terza e più importante apparizione a Rue du Bac, il 27 di ogni mese e in ogni urgente necessità.  L’orario indicato per la preghiera è alle 17, ma se non è possibile si può recitare in qualsiasi altro momento della. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa: da recitare il 27 di ogni mese

