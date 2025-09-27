Superman James Gunn ribadisce | Non l’ho scritto pensando alla guerra tra Israele e Palestina
Il regista ha precisato che il conflitto al centro della trama del film è stato scritto molto prima dell'esplosione della guerra tra Israele e il popolo palestinese Quando Superman di James Gunn è arrivato nelle sale, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare certe similitudini con l'attualità più scottante, in particolare quella che riguarda il conflitto in corso tra Israele e la Palestina. Nel film si racconta la guerra tra due nazioni fittizie: Boravia, una potenza militare che invade, e Jarhanpur, un paese più povero e vulnerabile. Le immagini di soldati che colpiscono civili, bambini in fuga e muri di confine hanno ricordato a molti la situazione di Gaza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: superman - james
Man of steel: perché ho deciso di rivedere il film prima di superman di james gunn
Superman, recensione: James Gunn azzecca tono e ritmo ma la scrittura traballa
Superman: la nuova origine sorprendente di james gunn
Sentite che cosa ha detto James Gunn a proposito di quel famoso colpo di scena al centro del nuovo film di Superman... https://cinema.everyeye.it/notizie/superman-james-gunn-difende-colpo-scena-controverso-discusso-film-830173.html?utm_medium=So - facebook.com Vai su Facebook
Superman 2, James Gunn ha già svelato il villain? Ed è il nome più atteso dai fan [FOTO] https://bestmovie.it/news/superman-2-james-gunn-ha-gia-svelato-il-villain-ed-e-il-nome-piu-atteso-dai-fan-foto/941547/… - X Vai su X
Superman, James Gunn ribadisce: “Non l’ho scritto pensando alla guerra tra Israele e Palestina” - Il regista ha precisato che il conflitto al centro della trama del film è stato scritto molto prima dell'esplosione della guerra tra Israele e il popolo palestinese ... Segnala movieplayer.it
James Gunn continua a difendere il grande colpo di scena di Superman - Superman si è rivelata un'avventura gradita ai fan dell'eroe in sala. Secondo cinefilos.it