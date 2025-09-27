Superman James Gunn ribadisce | Non l’ho scritto pensando alla guerra tra Israele e Palestina

Il regista ha precisato che il conflitto al centro della trama del film è stato scritto molto prima dell'esplosione della guerra tra Israele e il popolo palestinese Quando Superman di James Gunn è arrivato nelle sale, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare certe similitudini con l'attualità più scottante, in particolare quella che riguarda il conflitto in corso tra Israele e la Palestina. Nel film si racconta la guerra tra due nazioni fittizie: Boravia, una potenza militare che invade, e Jarhanpur, un paese più povero e vulnerabile. Le immagini di soldati che colpiscono civili, bambini in fuga e muri di confine hanno ricordato a molti la situazione di Gaza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

