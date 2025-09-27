Supercoppa LBA beffa Virtus | l' Olimpia Milano recupera sulla sirena e vince all' overtime

Finisce male, finisce in beffa il primo appuntamento ufficiale della stagione 2025-2026 della Virtus Olidata Bologna. Le Vu Nere di Coach Ivanovic, infatti, cedono all'overtime all'EA7 Olimpia Milano e falliscono il primo obiettivo stagionale, la Supercoppa italiana.Finisce male, finisce in beffa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

NBA CUP - Ultima giornata dell'In-Season Tournament con i Bucks che confermano l'ottimo momento, NY vince lo scontro diretto con Orlando e Doncic beffa i Suns - facebook.com Vai su Facebook

Diretta Virtus Bologna Milano/ Streaming video tv: un altro show! (Supercoppa basket 2025, oggi 27 settembre) - Diretta Virtus Bologna Milano streaming video tv: le due corazzata sono subito avversarie nella seconda semifinale di Supercoppa basket 2025. Lo riporta ilsussidiario.net

Olimpia Milano, battuta la Virtus Bologna ai supplementari: è in finale di Supercoppa di basket - Milano e Brescia saranno le protagoniste della finalissima della Supercoppa in palio oggi ad Assago (ore 18; diretta Cielo, Sky e Lb ... Riporta corriere.it