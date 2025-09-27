Supercoppa il derby d’Italia con Milano stavolta è biancorosso | Virtus ko

Milano, 27 settembre 2025 - Primo derby d’Italia a Milano. Non bastano i tempi regolamentari a decidere il confronto tra Virtus e EA7 Emporio Armani Milano. La sfida a lungo condotta dai bianconeri, con il divario rimasto sempre sotto la doppia cifra, si decide infatti all’extratime a favore dell’Olimpia che si impone 86-93. Domani pomeriggio sarà così l’EA7 a contendere il primo trofeo stagionale a Brescia che nell’altra semifinale ha sconfitto Trento per 88-75. Sfida 221 tra Virtus e EA7 Emporio Armani Milano, che all’Unipol Forum di Assago si trovano l’una di fronte all’altra in un confronto che sulla carta sembra potersi ripetere sia in Eurolega che in Italia quando le partite peseranno decisamente di più rispetto alla odierna semifinale di Supercoppa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Supercoppa, il derby d’Italia con Milano stavolta è biancorosso: Virtus ko

In questa notizia si parla di: supercoppa - derby

Olimpia contro Virtus: così il derby d’Italia ritorna in Supercoppa - X Vai su X

Il derby di Roma e Juve-Inter nella cornice del Romeo Menti. Tutte le info per assistere alla Supercoppa Italiana Femminile in programma a Castellammare. - facebook.com Vai su Facebook

Basket: Supercoppa; Milano va in finale con Brescia, Bologna ko - La semifinale di Supercoppa inverte il risultato della semifinale Scudetto. Scrive ansa.it

Olimpia Milano, battuta la Virtus Bologna ai supplementari: è in finale di Supercoppa di basket - Milano e Brescia saranno le protagoniste della finalissima della Supercoppa in palio oggi ad Assago (ore 18; diretta Cielo, Sky e Lb ... Riporta corriere.it