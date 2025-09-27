Dopo lo Scudetto e la Coppa Italia, il Rugby Rovigo Delta completa il tris alzando la Supercoppa Italiana. Per Viadana, ancora una volta, resta il rimpianto di una nuova sconfitta, questa volto in un match mai davvero in equilibrio. Non c’è stato infatti spazio per sorprese nella finale di Supercoppa Italiana. Al Battaglini di Rovigo i rossoblù hanno confermato la loro supremazia sul panorama nazionale, piegando Viadana 40-14. Un successo netto, costruito fin dal primo tempo chiuso sul 19-7. Per i mantovani è stata un’altra giornata amara. Il numero 14 torna a segnare un passo falso: tanti erano i punti di vantaggio che i gialloneri si erano visti rimontare nella finale Scudetto dello scorso 31 maggio e 14 sono stati i punti messi a segno in questa finale, insufficienti a contrastare un’autentica macchina da guerra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Supercoppa al Rovigo. Viadana perde il primo trofeo della stagione