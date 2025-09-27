Superbike | Razgatlioglu batte Bulega dopo una gara-1 epica ad Aragon

Ma che spettacolo. Dopo una battaglia meravigliosa con Nicolò Bulega, Toprak Razagatlioglu ha vinto la gara-1 del GP di Aragon, decimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Superbike in scena al MotorLand dell’omonima città spagnola. Sfida titanica tra i due centauri, artefici di una prova indecisa fino alla fine. Subito dopo lo spegnimento dei semafori, i due hanno cominciato a fare a sportellate, scambiandosi di posizione in continuazione. Il ducatista nello specifico è apparso oltremodo supersonico alla prima curva, salvo poi essere ripreso costantemente quasi subito dopo. La fine del tandem arriva a dieci giri dal termine, quando Toprak riesce a trovare la quadra chiudendo le porte a Nicolò, comunque bravissimo a stare dietro al rivale, mettendogli quanta più pressione possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

