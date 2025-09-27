Superbike oggi GP Aragon 2025 | orari Superpole e gara-1 programma tv streaming

Oggi, sabato 27 settembre, seconda giornata del week end di Aragon, tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul celebre circuito spagnolo, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la Superpole e Gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione. Il confronto per il campionato tra Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu è il tema della stagione. L’emiliano in sella alla Ducati deve invertire la tendenza per avere ancora possibilità di titolo contro il turco della BMW. 🔗 Leggi su Oasport.it

