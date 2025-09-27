Super pole per Bagnaia in Giappone! Sorpresa Mir | 2° davanti a Marquez

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota Ducati si conferma competitivo e sigla il giro record sulla pista di Motegi. Gran secondo posto per l’ex iridato, che porta la Honda in prima fila. Marc è terzo, mentre il fratello Alex scatterà dall’ottava casella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

