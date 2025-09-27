Sulemana illude pareggio Juventus con Cabal | l’Atalanta regge in 10 nel finale

Si è aperto con un 1-1 tra Como e Cremonese la quinta giornata di Serie A, e con lo stesso risultato decide di proseguire in tarda serata. All’ Allianz Stadium un pareggio che non può soddisfare totalmente la Juventus, che poteva sfruttare meglio i dieci minuti più recupero di superiorità numerica a disposizione, mentre l’Atalanta regge e porta a casa un punto tutto sommato guadagnato. Bianconeri che avevano approcciato bene la gara, con il palo di testa di Kalulu in apertura ed una pressione costante nella metà campo bergamasca, senza però bucare la porta di Carnesecchi. Dopo tanta sofferenza è l’Atalanta a sorpresa a passare in vantaggio a pochi minuti dal fischio finale del primo tempo, con Sulemana che scippa il pallone ad Adzic, evita un paio di avversari e scarica un sinistro ad incrociare sul quale Di Gregorio non può nulla. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

