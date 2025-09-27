Sulemana illude l' Atalanta poi Cabal la riprende Ma per la Juve è una brutta frenata
Nel secondo tempo Tudor riesce a riprendere la partita con il difensore appena entrato, ma l'1-1 offre al Napoli l'occasione di allungare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
