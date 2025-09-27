Sul furgone con moto rubate ghanese fugge all’alt e ferisce a morsi un carabiniere

Aggredito con morsi, calci e pugni. Il carabiniere ha riportato un dito fratturato e diverse ferite da morso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

sul furgone con moto rubate ghanese fugge all8217alt e ferisce a morsi un carabiniere

© Imolaoggi.it - Sul furgone con moto rubate, ghanese fugge all’alt e ferisce a morsi un carabiniere

furgone moto rubate ghaneseRubano moto e feriscono un carabiniere: due ladri arrestati a Varcaturo - VARCATURO – I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno notato due persone sospette a bordo di un furgone. Secondo msn.com

furgone moto rubate ghaneseRubano due moto e fuggono all'alt, i carabinieri li inseguono: ferito un agente con morsi, calci e pugni - Per questo, quando si sono trovati di fronte i carabinieri non si sono fermati all'alt e sono scappati. Lo riporta msn.com

