Sul Covid il governo Conte ha sbagliato a comunicare

I principali errori nella gestione della pandemia sono stati fatti nella comunicazione istituzionale. È quanto emerge dai verbali dell'audizione desecretata dell'ex membro della task force e del Cts Giovanni Rezza, già durissimo contro il governo di Giuseppe Conte e Roberto Speranza in materia di vaccini, piano pandemico e lockdown. Quando si trattò di valutare la preparedness italiana con delle autovalutazioni annuali fu lui a bocciare in toto la comunicazione, come ricorda lo scienziato a una domanda del parlamentare Fdi Guido Quintino Liris: «Ho fatto una valutazione realistica di quella che era la situazione.

Covid, il Parenti fa causa al Governo: “Ci deve risarcire 4 milioni di danni”. Ma arriva il “no” dei giudici

Cinese arrestato a Malpensa su mandato dell’Fbi: è accusato di spionaggio su governo Usa e vaccini anti-Covid

Dal caso Schillaci alla commissione su Covid e vaccino, alla fine il governo ha scelto di non disturbare Scienza&Medicina SpA

"Sul Covid il governo Conte ha sbagliato a comunicare" - L'accusa dell'ex Cts Rezza: sarebbe servita una pacificazione coi No Vax ora che la battaglia del Covid è stata vinta: perché continuare ad accanirsi?

Mascherine Covid contraffatte: bufera su Conte e Speranza - Il castello di sabbia costruito intorno all'emergenza Covid sta crollando.