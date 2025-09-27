Sucic Juventus occhi sul centrocampista del Real Sociedad | valore caratteristiche e tutto quello che c’è da sapere Ultimissime

Sucic Juventus, occhi sul centrocampista del Real Sociedad: tutti gli aggiornamenti sul nome accostato ai bianconeri. Il mercato Juve non si ferma mai e la rete di scouting bianconera è sempre al lavoro per scovare i talenti del futuro. L’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza, secondo quanto riportato dal portale specializzato Transfer, è quello di Luka Su?i?, centrocampista croato in forza alla Real Sociedad. Su?i?, giocatore classe 2002 (ha appena compiuto 23 anni), è un profilo che si sposa alla perfezione con le nuove linee guida del mercato della Juventus: giovane, di talento e con già una buona esperienza internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

