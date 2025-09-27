Suazo sull’attualità nerazzurra | Chivu aveva una luce particolare Pio Esposito? Mi ricorda Cruz
Suazo, ex attaccante di Cagliari e Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: «Pisacane sorpresa del campionato, i nerazzurri possono puntare allo scudetto». Alla vigilia di Cagliari Inter, l’ex attaccante di entrambe le squadre, David Suazo, ha analizzato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport il momento delle due formazioni e il lavoro dei rispettivi tecnici, Fabio Pisacane e Cristian Chivu. CAGLIARI SORPRESA – «Strano vedere i rossoblù avanti in classifica, ma non c’è alcun errore. È il bello del calcio quando diventa imprevedibile. Il Cagliari di Pisacane è la sorpresa del campionato, mi auguro resti a lungo nella parte sinistra della classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com
