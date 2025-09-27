Su che canale vedere in tv Italia-Bulgaria Mondiali volley 2025 | orario e programma Decisione controversa della RAI
Italia e Bulgaria si affronteranno nella finale dei Mondiali 2025 di volley maschile, che si giocherà domenica 28 settembre (ore 12.30 italiane) sul campo di Pasay City (Manila, Filippine). La nostra Nazionale cercherà di difendere il titolo conquistato tre anni fa a Katowice e andrà a caccia della quinta apoteosi della propria storia dopo quelle del 1990, 1994, 1998, 2022; i tutti verdi, invece, inseguiranno la prima affermazione, il miglior risultato è stato il secondo posto del 1970 (ai tempi si giocava con un girone e non con un match secco). Gli azzurri si presenteranno all’appuntamento dopo aver sconfitto l’Ucraina nell’incontro da dentro o fuori della fase a gironi e dopo aver travolto l’Argentina, il Belgio e la Polonia con dei perentori 3-0 durante la fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Oasport.it
