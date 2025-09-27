Su che canale vedere in tv Italia-Australia Mondiali calcio U20 2025 | orario programma streaming
Comincia ufficialmente domani, domenica 28 settembre (ore 22.00 italiane), il percorso dell’ Italia ai Campionati Mondiali Under 20 di calcio maschile 2025. La selezione giovanile azzurra debutterà nella fase a gironi della rassegna iridata contro l’ Australia allo stadio ‘Elías Figueroa Brander’ di Valparaíso, in Cile, per la partita inaugurale del gruppo D. Gli Azzurrini, sotto la guida del CT Carmine Nunziata, si sono qualificati grazie al piazzamento registrato nel 2024 agli Europei U19 (semifinale) ed ora andranno a caccia di una vera impresa per provare ad eguagliare o addirittura migliorare quanto fatto dall’Italia nella passata edizione della Coppa del Mondo U20. 🔗 Leggi su Oasport.it
