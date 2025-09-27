Striscia di Gaza almeno 38 morti dall’alba | raid israeliani su Gaza City

Striscia di Gaza, 38 morti dallalba: Gaza City sotto i raid israeliani. Nuova giornata di sangue nella Striscia di Gaza, dove almeno 38 palestinesi sono stati uccisi dall’alba, secondo quanto riferito da Al Jazeera. Venticinque delle vittime si trovavano a Gaza City, colpita duramente dai raid israeliani in corso. Al Jazeera: “Colpiti quartieri residenziali, bilancio in crescita”. Fonti mediche locali parlano di attacchi concentrati nelle aree nord-occidentali della città, con edifici civili danneggiati e decine di feriti. L’emittente qatariota cita ospedali sovraffollati e difficoltà nei soccorsi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

